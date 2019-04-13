أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

تطرقت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، مجددًا إلى قضية مصير أطفال تنظيم داعش الإرهابي البريطانيين، مشيرة إلى أن أكثر من 30 طفلاً بريطانيًا نشأوا تحت مظلة التنظيم الإرهابي، هم الآن بمخيمات اللاجئين في سوريا.

ولفتت صحف السبت، إلى فتح الشرطة البريطانية، تحقيقًا في مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من جماهير نادي تشيلسي، وهي تطلق هتافات عنصرية بحق لاعب ليفربول محمد صلاح "المصري".

وسلطت الضوء على عملية اعتقال مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، داخل سفارة الإكوادور لدى بريطانيا، من قبل الشرطة البريطانية مؤخرًا، وذلك بعد دعوة سفير الإكوادور لدى بريطانيا، الشرطة، والسماح لها بدخول مبنى سفارة بلاده.

دوليًا، وتحديدًا في الشأن السوداني.. نقلت إعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عوض بن عوف، تنازله عن منصبه بعد يوم من عزل الرئيس عمر البشير، واختيار الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيسًا جديدًا للمجلس، الذي أدى اليمين الدستورية لاستلام مهامه رسميًا.

كما تناولت صحف بريطانيا، النزاع العسكري في العاصمة الليبية طرابلس، والقتال الدائر هناك بين قوات الجيش الليبي، والمليشيات المسلحة.