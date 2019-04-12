أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة

تناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم عددًا من الموضوعات ، كان أبرزها المحادثات المستمرة للحكومة البريطانية وحزب العمال والتي تهدف إلى كسر الجمود في البرلمان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

وأشارت الصحف إلى تأكيدات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، للنواب أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يظل من أولوياتها، في دفاعها عن قرار تأخير خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

كما تناقلت الصحف البريطانية، مقتل أربعة عشر شخصا على الأقل، الجمعة، في انفجار قنبلة في سوق خضرة في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان .