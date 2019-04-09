أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم أنه من المقرر، أن تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم، بنظرائها في برلين وباريس، قبل يوم واحد من الموعد المقرر أن تطلب فيه تأجيلا آخر لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسلطت الضوء على تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن القرار يدخل حيز التنفيذ خلال أسبوع.

وتناقلت تكليف البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، برئاسة البلاد لمدة تسعين يوما، بعد إقرار شغور منصب رئيس الدولة، في جلسة استثنائية.