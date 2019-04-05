أبرز وأهم إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تقديم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طلبًا لدونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي لتأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 من يونيو المقبل.

وسلطت الضوء على إعلان الصين عن توافق جديد مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التجارية.

وتناقلت الصحف أن مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسةٍ طارئة بطلب من بريطانيا، للبحث في الأوضاع الليبية.