أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تأييد أعضاء مجلس العموم البريطاني اقتراحًا يسعى إلى إجبار رئيسة الوزراء تيريزا ماي على إصدار تشريع يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وتناولت الصحف قول المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تحقق تقدماً، وإن الجانبين يأملان بأن يكونا أكثر قرباً من اتفاق هذا الأسبوع.

وسلطت الضوء على إعلان الجيش الوطني الليبي التابع للبرلمان الليبي الموجود في شرق البلاد، استعداده للقيام بعملية عسكرية باتجاه العاصمة طرابلس في الغرب، تحت قيادة الرجل القوي خليفة حفتر.