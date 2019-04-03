أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأريعاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي أشارت إلى أنها تحتاج لتمديد جديد لمهلة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، وإنها ستطلب من بروكسل إرجاء موعد الخروج لأقصر وقت ممكن.

وتناولت الصحف قيام مستوطنين إسرائيليين، اليوم، بقتل شاب فلسطيني جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية، في حين أصيب آخر بجروح متوسطة.

وسلطت الضوء على إخطار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس المجلس الدستوري اليوم رسميا، بإنهاء عهدته الرئاسية التي استمرت 20 عاما بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة المطالبة برحيله.

وتناقلت الصحف موافقة الجمعية الوطنية التأسيسية في فنزويلا على سحب الحصانة البرلمانية من زعيم المعارضة خوان غوايدو وذلك للسماح بمواصلة التحقيق القضائي ضده.