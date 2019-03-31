أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بآخر تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(بريكست)، مبرزةً دعوة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي البرلمان إلى الانعقاد غداً لمناقشة بدائل أخرى لتلافي الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأوردت أن برلمانيين من حزب المحافظين البريطاني هددوا بالوقوف ضد أي محاولة من جانب رئيسة الوزراء البريطانية للسعي نحو إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد.

وتناولت في تحليلاتها الاحتجاجات المستمرة في الجزائر، وتصاعد مطالب المتظاهرين على الرغم من تراجع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لولاية جديدة استجابة للضغوط.

وأشارت إلى مقتل 4 فلسطينين وإصابة 46 آخرين بجراح عند حدود قطاع غزة الفلسطيني مع إسرائيل وذلك في صدامات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرقت إلى تواصل تظاهرات محتجو السترات الصفراء في فرنسا أمس السبت ال20 على التوالي وسط تعزيزات أمنية مشددة.

ولفتت إلى تنظيم العشرات في بلجيكا أمس تظاهرة حاشدة أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل تنديداً بقانون حظر الذبح الحلال الذي دخل حيز النفاذ في بلجيكا ودول أوروبية أخرى.

وأشارت إلى إعلان السلطات الألمانية أمس اعتقال 11 شخصًا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية بعد حملة مداهمات نفذتها الشرطة في ولايتين.