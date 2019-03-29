أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، طرح الحكومة البريطانية اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، للتصويت للمرة الثالثة أمام البرلمان اليوم، في محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق بعد أن رفضه النواب في تصويتين سابقين.

وتناولت صحف الجمعة، مشاركة عشرات آلاف الأشخاص وممثلون عن 59 دولة، في مراسم تكريم أُقيمت في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، لضحايا الاعتداء الذي استهدف مسجدين، وخلف 50 (شهيدًا).

وسلطت الضوء على تعليق الاتحاد الأوروبي، دوريات السفن، التي نقلت عشرات آلاف المهاجرين منذ 2015، في مياه المتوسط بعد اعتراض من روما.

وتناقلت صحف بريطانيا، إعلان الأمم المتحدة، أن ربع سكان فنزويلا، بحاجة لمساعدات إنسانية، وسط تفاقم سوء التغذية والأمراض.