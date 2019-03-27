أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء
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أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

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العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

الصحف البريطانية
لندن - العرب اليوم

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تصويت أعضاء البرلمان البريطاني اليوم على بدائل لاتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل.

وتناولت الصحف إعلان وكالة مكافحة الفساد للحزب الشيوعي الصيني أن بكين ستحاكم رئيس الإنتربول السابق الصيني مينغ هونغ وي، بعد أن أظهر التحقيق أنه كان يتلقى الرشوة وينتهك قواعد الانضباط.

وسلطت الضوء على إعلان منظمة كيوليما للدفاع المدني، وهي منظمة معارضة ملتزمة بالإطاحة بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أنها مسؤولة عن مداهمة سفارة كوريا الشمالية في إسبانيا.

وتناقلت الصحف فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شبكة من الشركات والأفراد في إيران ودول اخرى لأنها تنقل مليارات الدولارات واليورو إلى الحرس الثوري الإيراني.

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أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء



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أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء



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