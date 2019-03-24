ابرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بأخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مبرزةً مشاركة الملايين في مسيرة احتجاج مدنية كبيرة بشوارع العاصمة البريطانية لندن، ضد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، مطالبين بإجراء استفتاء جديد.

ونقلت عن نواب بارزين في حزب المحافظين البريطاني الحاكم، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قد تحصل على دعم لصفقتها في الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا وعدت بالتخلي عن منصبها.

وتوقعت صحف الأحد، تحرك وزراء بريطانيين باتجاه تنحية رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن منصبها، وإحلال نائبها ديفيد لدنغتون.

وأبرزت التصريحات المرحبة بتحرير بلدة الباغوز السورية من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وذلك بعد خمسة أعوام من المعارك في العراق وسوريا.

وكشفت الصحف عن خطط لإرهابي تنظيم داعش، لتسليح وتمويل عملاء لهم في أوروبا المختفين عن أعين المراقبة الأمنية قبل تدشينهم لعمليات اختطاف وهجمات انتحارية، بمختلف أرجاء القارة الأوروبية.

وتطرقت صحف بريطانيا، إلى الهجوم الإرهابي على المصلين في نيوزيلندا، مبينة أن تلك الجريمة البشعة بمثابة إنذار للجميع بأن "التلاعب بالتاريخ" كان هو الذي وفر الغطاء والمبررات لها.