المبعوث الأميركي يبحث الملف الأفغاني مع ممثلي روسيا والصين والاتحاد الأوروبي

بحث الممثل الأمريكي الخاص لمصالحة أفغانستان السفير زلماي خليل زاد مع ممثلي الصين وروسيا و الاتحاد الأوروبي في واشنطن جهود السلام الأفغانية.

وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أن ممثلي الولايات المتحدة والصين وروسيا و الاتحاد الأوروبي التقوا في واشنطن أمس وأمس الأول حيث تبادلوا وجهات النظر حول الوضع الحالي لعملية السلام الأفغانية وناقشوا الجهود المشتركة لتحقيق السلام والازدهار والأمن، وشددوا على احترامهم لسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وكذلك حق أفغانستان في اتخاذ قراراتها السياسية والأمنية والاقتصادية.