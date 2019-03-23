انفجاران في أفغانستان وأنباء عن إصابة حاكم هلمند

قال مسئولون أمنيون إنه تم سماع انفجارين، اليوم / السبت /، خلال احتفالات عامة في مدينة لشكركاه بجنوب أفغانستان، وسط مخاوف من إصابة حاكم إقليم هلمند.

وقع الانفجاران خلال احتفالات بعيد النوروز الذي يطلق عليه أيضا عيد المزارعين.

ولم تتضح طبيعة الانفجار حتى الآن، ولم يتم التأكد مما إذا كان أسفر عن خسائر مادية أو بشرية.