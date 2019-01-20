قتلى وجرحى بتفجير قرب مقر أمني في دمشق

أسفر الانفجار الذي وقع في دمشق عن سقوط قتلى وجرحى، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي لم يتمكن حتى الآن من تحديد حصيلة.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" إن "الانفجار الكبير وقع قرب فرع أمني في جنوب دمشق، إلا أنه ليس واضحاً ما اذا كان ناتجاً عن عبوة ناسفة أو تفجير انتحاري".

وكان الاعلام الرسمي السوري أفاد في وقت سابق عن دوي انفجار مشيراً إلى أنباء أولية تتحدث عن "عمل إرهابي" من دون إضافة أي تفاصيل.