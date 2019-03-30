أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بأخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مبرزةً تصويت مجلس العموم البريطاني على رفض اتفاق مسودة الخروج للمرة الثالثة وزيادة احتمال خروج البلاد من عضوية الاتحاد الاوروبي بدون

ولفتت إلى أنه لم يعد أمام الحكومة والبرلمان إلّا التوصل إلى مقترح بديل بحد أقصى بحلول 12 أبريل المقبل، أو طلب تأجيل الخروج، أو خروج بدون اتفاق، مما قد يحدث فوضى اقتصادية بالبلاد.

وأشارت صحف السبت إلى دعوة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، البرلمان إلى الانعقاد الاثنين القادم، لمناقشة بدائل أخرى لتلافي الخروج من عضوية التكتل الأوروبي بدون اتفاق.

وتحدثت عن التعذيب والمأساة التي تعرض لها الناس تحت حكم تنظيم داعش الإرهابي، ومعاناة الذين انخدعوا والتحقوا بالتنظيم.

وسلطت الصحف الضوء على دراسات ستبدأ، يستعد علماء لإجرائها عام 2020، على جينات من الجليد، عمرها نحو 1.5 مليون عام، بغية فهم التغير المناخي، وأنه سيتم تحديد مكان الحفر في يوم 9 أبريل القادم.

وتحدثت صحف بريطانيا، عن خروج مئات الآلاف من المتظاهرين الجزائريين في العاصمة الجزائر، في سادس جمعة على التوالي من بدء المظاهرات، للمطالبة بإقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بعد أيام من دعوة الجيش له بالتنحي.