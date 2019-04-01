أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تهديد نواب من حزب المحافظين بإحباط أي محاولة تقوم بها الحكومة البريطانية للدعوة إلى انتخابات مبكرة في مواجهة مأزق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وتناولت توقيع أكثر من 6 ملايين شخص على عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسلطت الضوء على مقتل 20 شخصًا على الأقل وإصابة حوالى 10 آخرين بجروح مساء الأحد في حريق اندلع في حافلة بمحطة للحافلات في عاصمة بيرو.

وتناقلت الصحف نتائج الانتخابات المحلية في تركيا التي تشير إلى خسارة كبرى لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة وأزمير وسط تضارب الأنباء بشأن إسطنبول.