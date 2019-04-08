أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم قول رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، أن التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين الحكومة والمعارضة، يتطلب تقديم تنازلات من الجانبين.

وسلطت الصحف الضوء على اقتراح هيئة حكومية بريطانية بحظر المواقع الإلكترونية وتغريمها في حال مالم تقوم بالتعاطي مع المواد الإلكترونية المضرة كتلك التي تروج للإرهاب.

وتناولت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استقالة وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن.

وتناقلت الصحف تأكيد الأمم المتحدة بأن ما لايقل عن 2200 شخص فروا من القتال الدائر في جنوب العاصمة الليبية طرابلس.