أبرز وأهم إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، وصول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى العاصمة الألمانية برلين، في جولة أوروبية، في أطار جهودها لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت: "إنه من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي لحضور قمة طارئة في بروكسل" ليقرروا ما إذا كانوا سيقدمون تأجيلا إضافيًا إلى المملكة المتحدة في خروجها من التكتل.

وسلطت الضوء على تبني جماعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، الهجوم الانتحاري الذي وقع في السوق التجاري بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء، الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وتناقلت الصحف ، إعلان المبعوث الدولي إلى ليبيا، غسان سلامة، تأجيل المؤتمر الوطني الجامع، الذي كان مقررً في 14 الجاري.