أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إصدار الاتحاد الأوروبي قائمة أولية تتضمن منتجات أمريكية بقيمة 20 مليار دولار، مقترحا إضافتها إلى لائحة عقوبات في سياق الخلاف مع شركة "بوينغ".

وأشارت الصحف إلى أن البرلمان الأوروبي أقر قانوناً جديداً يتضمن تشكيل قوة دائمة لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية بحلول عام 2027، تتكوّن من 10 آلاف جندي من حرس الحدود وخفر السواحل.

وتناولت الصحف تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق التجاري مع الصين يتقدم بشكل رائع.