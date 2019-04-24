أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إعلان قصر باكنغهام أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بزيارة إلى بريطانيا في يونيو المقبل بدعوة من الملكة إليزابيث الثانية.

وتناولت الصحف وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم إلى أقصى شرق روسيا لحضور قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وسلطت الضوء على قول نائب وزير الدفاع في سريلانكا، رويان ويجواردين، إن الانتحاريين الذين نفذوا الهجمات الدامية يوم الأحد الماضي كانوا مواطنين سريلانكيين .

وتناقلت الصحف إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر موافقة 88.83 % من الناخبين المصريين لصالح تعديلات دستورية من بينها ما يتيح بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030.