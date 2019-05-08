اهتمامات الصحف الفلسطينية الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض الإغلاق البري والبحري على قطاع غزة.

وسلطت الضوء على مطالبة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتوفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني، وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة، وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وأولت اهتمامًا بتحذير تقرير للجامعة العربية من خطورة حملات تطهير عرقي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحا أن هذه الحملات تهدف الاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض الفلسطينية، وطرد أكبر عدد ممكن.

ونشرت صحف هذا اليوم خبر مطالبة الفلسطينيون الاتحاد الأوروبي بتولي مسؤولية الدفاع عن حل الدولتين، إذا تجاهلت خطة السلام الأميركية المرتقبة مسألة إقامة دولة فلسطينية، وفق ما أفاد به السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة د. رياض منصور أمس الثلاثاء.

وواكبت نبأ إخطار قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 15 عائلة بمنطقة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، بالطرد من خيامهم، بحجة التدريبات العسكرية.

وتابعت الصحف الفلسطينية دعوة مجلس الوزراء الكويتي المجتمع الدولي، للتحرك الفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، وتحريك عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

