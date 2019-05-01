أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، توقعات أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ستتخلى عن محاولاتها إبرام اتفاق مع حزب العمال المعارض بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ما لم تفض المحادثات الحزبية إلى التوصل لاتفاقية بحلول الأسبوع المقبل.

وتناولت صحف الأربعاء ، قول فصائل المعارضة المسلحة إن غارات جوية روسية وسورية حكومية قصفا مدفعيًا عدة بلدات في ريف حماه الشمالي وريف إدلب الجنوبي، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وسلطت الضوء على قول الاتحاد الأوروبي، إنه يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بمحاولة الانقلاب في فنزويلا، ودعوته الأطراف إلى "تجنب جميع أنواع العنف وضبط النفس".

وتناقلت صحف بريطانيا، دعوة مجموعات من المعارضة السودانية إلى تنظيم مسيرات حاشدة للضغط على المجلس العسكري الذي يواجه اتهامات بأنه غير جاد في نقل السلطة إلى المدنيين.