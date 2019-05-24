اهتمامات الصحف البريطانية الجمعة

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستستقيل في 7 يونيو تمهيدا لانتخاب رئيس وزراء جديد.

وتناولت الصحف تسائل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن إمكانية أي شخص آخر تحقيق ما لم تستطع ماي تحقيقه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وسلطت الضوء على قول وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجارًا وقع في أحد مساجد العاصمة كابول، خلال صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 16 آخرين.

وتناقلت الصحف توجيه وزارة العدل الأمريكية 17 اتهامًا جديدًا لمؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، الذي يواجه كذلك احتمال الترحيل من بريطانيا حيث يقضي عقوبة بالسجن.