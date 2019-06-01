اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعه
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اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعه

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعه

الصحف البريطانية
لندن - العرب اليوم

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تحذير اتحاد الصناعة البريطاني المرشحين لقيادة المحافظين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة.

وسلطت الضوء على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية على جميع البضائع القادمة من المكسيك ، مطالبًا البلاد بالحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

وتناولت تأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لن تتغاضى عن الخطاب العدواني للولايات المتحدة، الذي يؤثر على العلاقات مع دول آسيا والمحيط الهادئ.

وتناقلت الصحف مطالبة الدول العربية المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في مواجهة إيران، وذلك في أعقاب هجمات استهدفت محطتين لضخ النفط داخل المملكة وأخرى على ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات.

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اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعه اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعه



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اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعه اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعه



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