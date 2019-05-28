اهتمامات الصحف البريطانية الثلاثاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تحذير مرشح قيادة حزب المحافظين جيريمي هانت من أن حزبه سوف يرتكب خطأ فادحًا إذا كان يحاول المضي قدماً في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل الى اتفاق.

وسلطت الضوء على إزاحة البرلمان النمساوي رئيس الحكومة، المستشار سباستيان كورتس في جلسة خاصة، حيث دعم حزب الحرية اليميني المتشدد، شريك حزب كورتس في الائتلاف الحكومي السابق، والحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض التصويت على مقترح بسحب الثقة من كورتس.

وأشارت الصحف الى قيام رجل بطعن 16 شخصًا على الأقل، بينهم عدد من الأطفال، قرب حديقة عامة في مدينة كاواساكي جنوبي العاصمة طوكيو.

وتناقلت الصحف بدء إضراب شامل في السودان لمدة يومين، دعا إليه تجمع المهنيين السودانيين احتجاجًا على ما يصفونه بتلكؤ المجلس العسكري الانتقالي في تسليم السلطة للمدنيين.