اهتمامات الصحف المغربية الاثنين



أبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم المشاريع الكبرى التي انجزتها المملكة العربية السعودية بالمشاعر المقدسة، وتناقلت في هذا الصدد إعلان وزارة الحج و العمرة بالمملكة بأن إجمالي ما انفقته المملكة العربية السعودية على التوسعة الثالثة للمسجد الحرام في مكة المكرمة يصل إلى مائة مليار دولار تضمنت خمسة مشاريع أساسية.

واهتمت الصحف بزيارة العمل التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة لعمان بدعوة من نظيره الأردني أيمن الصفدي ، وتم خلالها التوقيع على اتفاقيات للتعاون في المجالات العسكرية والتقنية، والتعاون السياسي والدبلوماسي.

وتابعت أجواء التوتر المستمرة بالخليج في ظل الجدل المتصاعد بين بريطانيا وإيران بعد احتجاز طهران لناقلة بريطانية في مضيق هرمز الجمعة الماضي، وما أثاره من ردود فعل دولية.

وتحدثت الصحف عن الجدل السياسي في تونس حول قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، وعن احتدام الصراع السياسي بين الأطياف السياسية في أفق الانتخابات المقررة في اكتوبر المقبل.