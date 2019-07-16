اهتمامات الصحف السودانية الثلاثاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم المباحثات التى اجراها رئيس المجلس العسكري فى السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالخرطوم أمس،مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، التي تركزت حول المباحثات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بهدف التوصل لاتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة مدنية.

وركزت على تصريح وزير الخارجية الفنلندي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى بيكا هافيستو الخاص بإمكانية دعم الاتحاد الأوروبي لأي توجه أميركي مستقبلي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، في حال تسليم السلطة لحكومة مدنية .

وعرجت صحف الصباح على موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن لستة أشهر.

وأشارت إلى اتفاق أعضاء مجلس النواب المجتمعون في القاهرة على التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها.