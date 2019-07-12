اهتمامات الصحف السودانية الجمعة



أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان المجلس العسكري الانتقالي السوداني أمس إحباط الأجهزة الأمنية لمحاولة انقلابية بواسطة مجموعة من الضباط.

وأشارت الى اقتحام 138 مستوطناً أمس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت الصحف السودانية اعتزام عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية شن مداهمات نهاية هذا الأسبوع، تستهدف المهاجرين غير المسجلين بهدف ترحيلهم، مع توسيع الرئيس دونالد ترامب نطاق حملته ضد الهجرة غير الشرعية.