اهتمامات الصحف التونسية الاثنين

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، أصداء المناظرات التلفزيونية التي جمعت مترشحين للانتخابات الرئاسية التي تنظم على ثلاث دفعات، وأجمعت الصحف على إيجابية هذه التجربة رغم بعض النقائص.

وأوردت تأكيد مصادر طبية في مدينة الزاوية في ليبيا سقوط عشرات القتلى والجرحى إثر معارك عنيفة حول مدينة طرابلس بين بين الأطراف المتنازعة.

وكتبت صحف الاثنين عن دخول قوات تركية أمريكية مشتركة أمس إلى الأراضي السورية وشروعها في تسيير دوريات أمنية داخل الأراضي السورية.

وتحدثت عن تأدية أعضاء الحكومة السودانية الجديدة اليمين الدستورية أمس، أمام رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مشيرة إلى الظروف الاستثنائية التي ستعمل فيها حكومة حمدوك.

وأوردت صحف تونس تصريحات لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، تحدث فيها عن إصرار رئيس الوزراء بوريس جونسون على الخرج من الاتحاد الأوروبي في اقرب وقت.