أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم متابعة سير الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، وتنقل المترشحين إلى المناطق الداخلية للبلاد، ومواجهة بعضهم احتجاجات وانتقادات من بعض المواطنين.

وكتبت في الشأن المغاربي، عن عودة الاشتباكات إلى العاصمة الليبية طرابلس من جديد بعد أيام من الهدوء النسبي، مشيرةً إلى توقعات مصادر ليبية بأن تكون هذه المعركة هي الحاسمة.

وأشارت صحف الأحد، إلى ارتفاع حجم الاحتجاجات في الجزائر نهاية الأسبوع الرافضة لدعوات قائد أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح بشأن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام.

وتحدثت عربيًا عن إنهاء الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان في التكتل بعد تجميدها ثلاثة أشهر لحين تشكيل حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وإعلان جيش النظام السوري تصدي دفاعاته الجوية لهجمات بطائرات مسيرة محملة بالقنابل أطلقتها قوات المعارضة.

دوليًا، أوردت صحف تونس إعلان مفوضية حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكو لوكوفا أن عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا قد تمت، واختطاف حركة طالبان أفغانستان ستة مراسلين صحفيين في ولاية باكيتا شرق البلاد.