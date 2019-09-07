أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم احتدام التنافس بين المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس قبل أيام من انتهاء الحملة الانتخابية، ورأت أن الاستحقاق الانتخابي في البلاد مهدد بعديد الأخطار التي تخيم على مناخ الحريات الفردية والجماعية ومستقبل الديمقراطية.

وسلطت الضوء على إعلان رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك تشكيلة أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أبريل الماضي التي تضم 18 وزيرًا، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل بموجب اتفاق لتقاسم السُلطة مدة ثلاث سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.

وتناقلت صحف تونس أنباءً حول كشف الإدارة الأمريكية أن مبعوثها الخاص للسلام بالشرق الأوسط جيسون غرينبلات سيغادر منصبه بعد أسابيع قليلة، في وقت كان ينتظر فيه أن تعلن واشنطن عن خطتها للسلام.