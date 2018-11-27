أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

تباينت أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء بسوق العبور، وسجلت أسعار البصل والفاصوليا والقلقاس ارتفاعا بقيمة ما بين 50 إلى جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو البصل بين جنيهين و5.5 جنيه، كيلو الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، كيلو القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

فيما تراجعت البطاطس والباذنجان البلدي بقيمة 50 قرشًا.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 و5 جنيهات، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات.

فيما سجلت الطماطم ما بين 1.75 و4.25 جنيه، وتراوحت أسعار الكوسة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه ، الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات 5.5 جنيه وسجلت الملوخية 3 جنيها، وتراوحت أسعار الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم استقرارا، وسجلت أسعار البرتقال أبو سرة ما بين جنيهين و4 جنيهات وتراوح اليوسفي بين جنيهين و4.5 جنيه ، الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات ، الجوافة بين 4 و8 جنيهات وتراوحت اسعار الرمان بين 4 و10 جنيهات.