أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم، الأحد، حيث انخفضت أسعار الطماطم والبطاطس، بينما ارتفعت أسعار الفاصوليا والفلفل الرومي.

وتراوحت أسعار الطماطم من 1.50 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 6.50 إلى 5.50 جنيه، والبصل من 2.50 إلى 5 جنيهات، ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 5 جنيهات، والفاصوليا بـ9 جنيهات، والفلفل الرومي 4.50 جنيه.

وسجل الخيار 3.50 جنيه، وبلغ سعر كيلو الملوخية 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والفلفل الألوان بـ15 جنيهًا، والبسلة بـ9 جنيهات.

وفيما يتعلق بالفاكهة، فسجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 10 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني بـ10 إلى 20 جنيها، والبلح الرملي بـ6 جنيهات، والبلح السيوي بـ20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البرتقال البلدي 4 جنيهات، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والليمون الحلو 8 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ8 جنيهات، واليوسفى 5 جنيهات.

وسجل كيلو اليوسفي 5.50 جنيه، والجريب فروت 6 جنيهات، والجوافة بـ6 جنيهات، والرمان بـ8 جنيهات، والفراولة من 10 إلى 15 جنيها، والكانتلوب من 5 إلى 10 جنيهات.