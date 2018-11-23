أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 23 -11-2018

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في تعاملات اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 بسوق العبور، فتراوحت أسعار الطماطم من 2 لـ 3.75 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 6 لـ7.50 جنيه، والبصل من 2 لـ 4.50 جنيهات، ووصل سعر كيلو الكوسة ما بين 3 و5 جنيهات، والفاصوليا 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومي 4.50 جنيهات.

وسجل الخيار البلدي 2.50 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والفلفل الألوان بـ13 جنيهًا، البسلة بـ9 جنيهات.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 10 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني بـ10 إلى 20 جنيها، والبلح السيوي بـ20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البرتقال البلدي من 3 إلى 4 جنيهات، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والليمون الحلو 7 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ8 جنيهات.

وسجل كيلو اليوسفي 6 جنيهات، والجوافة بـ7 جنيهات، والرمان بـ8 جنيهات، الفراولة من 10 إلى 15 جنيها، الكانتلوب من 5 إلى 10 جنيهات.