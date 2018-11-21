ارتفعت أسعار بعض الأسماك للجملة، اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018، طبقا لبيانات أسعار سوق العبور، حيث ارتفع سعر بيع السمك البلطى جنيها ليصبح ما بين 23 - 25 جنيها للكيلو بحسب النوع.

وسجل سعر فيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 29– 35 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -29 جنيها، والتعابين من 40 - 140جنيها.

وارتفع سعر سمك المكرونة الخليجى جنيهات ليصل إلى ما بين 34– 40 جنيها للكيلو، كما ارتفع سعر سمك المكرونة السويسى خمسة جنيهات ليتراوح ما بين 60 - 70 جنيها للكيلو.

فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا من 19 – 25 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها ، وبلغ سعر الكابوريا من 30 -120 جنيها ، وسجل سعر الجمبرى الجامبو من 350 -400 جنيها.

ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 125 ويصل إلى 420 جنيها للكيلو.