الأمم المتحدة تؤكد استجابتها لاحتياجات آلاف المتضررين من الإعصار المدمر في موزمبيق

أكدت وكالات الأمم المتحدة، أنها تعزز جهودها لمساعدة المتضررين من الإعصار (إلويز) الذي اجتاح موزمبيق وأدى إلى تدمير أكثر من 8800 منزل و 26 مركزا طبيا على الأقل، وقطع الكهرباء وخطوط الاتصالات. وأفاد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركيه، في مؤتمر صحفي اليوم، أن أكثر الاحتياجات إلحاحًا هي الغذاء والمأوى ومياه الشرب وأدوات النظافة ومواد الوقاية من (كـوفيد-19). وشدد على ضرورة توفير المزيد من الموارد بشكل عاجل لضمان القدرة على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية للإعصار.

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