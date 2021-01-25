مقتل تسعة أشخاص في إعصار ضرب موزمبيق

لقي تسعة أشخاص مصرعم جراء إعصار ضرب مدينة بيرا في موزمبيق. وأوضحت السلطات الموزمبيقية في بيان، أن رياحًا بسرعة نحو 130 كيلومترًا في الساعة وأمطارًا غزيرة صاحبت الإعصار تسببت في مقتل تسعة أشخاص على الأقل في مدينة بيرا الساحلية التي تعد الأكثر تضررًا في البلاد. وأشارت إلى أن مناطق أخرى تضررت من الفيضانات، مما استوجب دخول عمال الإغاثة في حالة تأهب قصوى.

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