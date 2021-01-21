فيضانات تضرب مستودعات تخزين لقاح كورونا فى بريطانيا
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فيضانات تضرب مستودعات تخزين "لقاح كورونا" فى بريطانيا

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العرب اليوم - فيضانات تضرب مستودعات تخزين "لقاح كورونا" فى بريطانيا

الفيضانات
لندن _ العرب اليوم

وقال رئيس مجلس المدينة، مارك بريتشارد، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" إن الفيضانات هددت منطقة صناعية يتم فيها إنتاج وتخزين اللقاح الذي طورته بريطانيا، وتم إجلاء العشرات من سكان ريكسهام من منازلهم بعد إصدار تحذيرات من حدوث فيضانات حيث تعرضت ويلز لعاصفة كريستوف خلال الليل، عملت خدمات الطوارئ البريطانية، صباح الخميس، لمنع فيضانات شديدة من إلحاق الضرر بمخزن لجرعات من لقاح

أسترازينيكا/أكسفورد، وتمكن أفراد الطوارئ من إنقاذ قوارير اللقاح، التى كانت مخزنة فى مستودع في مدينة ريكسهام في ويلز.وضربت الظروف الطقسية القاسية أجزاء من شمال إنجلترا واسكتلندا في وقت سابق من الأسبوع، وجاء في بيان صادر عن شريك التصنيع، شركة "ووكهارد" المملكة المتحدة أن الفيضانات لم تؤثر على إنتاج اللقاح. وقالت الشركة: "تم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية اللازمة بهدف عدم تعطيل التصنيع أو دخول المياه إلى المباني.. وأصبح الموقع الآن آمنا وخال من أي أضرار ناتجة عن الفيضانات ويعمل كالمعتاد".


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أخبار عالمية
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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فيضانات تضرب مستودعات تخزين لقاح كورونا فى بريطانيا فيضانات تضرب مستودعات تخزين لقاح كورونا فى بريطانيا



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