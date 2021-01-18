وزير خارجية جمهورية التشيك يعلن إصابته بكورونا

أعلن وزير خارجية جمهورية التشيك توماس بتريتشيك الاثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور نتائج الفحوص الطبية التي جاءت إيجابية. ووفقا لموقع روسيا اليوم قال وزير خارجية جمهورية التشيك وهو رابع وزير يصاب بالفيروس، إنه يشعر بالتعب، لكن لم تظهر عليه أعراض حادة. وتابع وزير خارجية جمهورية التشيك: "احرصوا، احرصوا على المقربين منكم، أتمنى أن يكون الجميع بصحة جيدة".



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