التشيك تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجّلت التشيك 4 آلاف و563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وأفادت وزارة الصحة التشيكية أن إجمالي الإصابات بلغ 533 ألفًا و42 حالة، ، فيما وصلت إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 8 آلاف 515 حالة وفاة.