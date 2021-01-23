وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره البريطاني

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم اتصالاً هاتفياً، بوزير الدفاع البريطاني بن والاس.وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومناقشة مختلف القضايا الإستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستجابة لكوفيد-19، والمخاوف والتهديدات الصاعدة، والعمليات الجارية في العراق وأفغانستان.وأكد وزير الدفاع الأمريكي أوستن، خلال الاتصال على أهمية الإعلان المشترك لنشر مجموعة كاريير سترايك 2021، للعلاقات الثنائية بين البلدين.