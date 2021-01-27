بايدن يوقع إجراءات تنفيذية تهدف إلى معالجة أزمة المناخ

يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء ثلاثة إجراءات تنفيذية تهدف إلى معالجة أزمة المناخ من بينها وقف الدخول في عقود إيجار جديدة للنفط والغاز على الأراضي العامة.وبحسب البيت الأبيض، سيوجه بايدن الوكالات الفيدرالية لشراء سيارات كهربائية خالية من التلوث الكربوني وخالية من الانبعاثات يتم إنتاجها في الولايات المتحدة في خطوة تهدف إلى حماية البيئة وخلق وظائف جديدة.

كما سيوجه أمرا إلى وزارة الداخلية لإيقاف منح عقود إيجار جديدة للنفط والغاز على الأراضي العامة أو المياه البحرية ومراجعة ممارسات التأجير والتصاريح الحالية على الأراضي العامة.وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن أوامر بايدن التنفيذية الأربعاء تهدف إلى جعل قضية تغير المناخ أولوية للأمن القومي خلال السنوات القادمة، مشيرة إلى أن بايدن سيبقى بحاجة إلى الكونغرس لتحقيق هدفه المتمثل في إنفاق 2 تريليون دولار على قضية تغير المناخ وللمساعدة في الوصول إلى هدف القضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع الطاقة بحلول عام 2035.

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