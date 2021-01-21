أعاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ترتيب المكتب البيضاوي وحرص على إضافة صور عدد من القادة والأيقونات في البلاد، وأزال رموزا كان الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد وضعها خلال فترة حكمه وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن بايدن علق مقابل مكتبه الرئاسي صورة مكبرة لفرانكلين روزفلت، الرئيس السابق الذي أنقذ البلاد من أزمات كبيرة، وأزال صورة كان ترامب قد ثبتها في المكتب البيضاوي، يظهر فيها الرئيس السابق آندرو جاكسون، الذي يعتبره ترامب قدوة له كما رصدت مجموعة من الصور في المكتب الرئاسي، تضمنت صورة للرئيس السابق توماس جيفرسون، والوزير السابق للخزانة، آلكساندر هاملتون، بمحاذاة بعضهما البعض، الذين عاشا خلافات عدة. ولكن وضعهما بجوار بعضهما يرمز إلى تقريب وجهات النظر المختلفة.

وظهر في المكتب تمثال لمارتن لوثر كينغ جونيور وروبرت كيندي، بجوار مدفأة المكتب الشهيرة وضمت مجموعة بايدن الجديدة، وفقا للصحيفة، تماثيل لشخصيات لعبت دورا في تاريخ البلاد، منها الناشط العمالي، سيزار تشافيز، والناشطة المدنية، روزا باركس، والسيدة الأولى السابقة، إليانور روزفلت، زوجة فرانكلين روزفلت وضمت المجموعة منحوتة ترمز إلى إحدى قبائل السكان الأصليين للقارة الأمريكية ورصدت الصحيفة تمثالا آخر يرمز إلى أهمية العلم يعود للرئيس بنجامين فرانكلين، الذي يعتبر من الآباء المؤسسين للبلاد.

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