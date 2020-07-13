تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا 159 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 198963. وشهدت ألمانيا حالة وفاة واحدة بالفيروس ليرتفع مجمل عدد الضحايا إلى 9063 وفاة. وكان المعهد أفاد أمس الأحد بتسجيل 248 إصابة وثلاث حالات وفاة.

قد يهمك ايضـــًا :

المكسيك تسجل 539 وفاة و6094 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد