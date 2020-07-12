تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا، سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرون ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5275 إصابة مؤكدة في البلاد وأضاف المسؤول الصحي خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 833 تحليًلا مخبريًا، وذلك بالتزامن مع تسجيل 49 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 2160 شخصًا وتحدث عن تسجيل حالة وفاة واحدة بهذا الفيروس، ليصبح عدد المتوفين 147 شخصًا، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في الرابع عشر من شهر مارس الماضي.

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