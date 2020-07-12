البرازيل تؤكد أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 84ر1 مليون والوفيات 71 ألفاً و469 حالة

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 84ر1 مليون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي الوفيات جراء تفشي الوباء بلغ 71 ألفاً و469 حالة وفاة، فيما تعافى 24ر1 مليون حالة مما يذكر أن البرازيل كانت قد أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بكورونا قبل حوالي 19 أسبوعاً.

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