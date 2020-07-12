الولايات المتحدة تُسجل 62,918 إصابة مؤكدة و 906 وفيات بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 62,918 إصابة مؤكدة و 906 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,236,130 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 134,572 حالة وفاة.

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