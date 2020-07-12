قيرغيزستان تُسجل 719 حالة إصابة بفيروس كورونا

أصيب 1656 موظفا في المؤسسات الطبية بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت في قيرغيزستان بواقع 719 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إلى 10 آلاف و629 إصابة.

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