قيرغيزستان تسجل 439 حالة إصابة بفيروس كورونا

سجلت قيرغيزستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 5735 حالة وأوضحت وزارة الصحة في قيرغيزستان، أن 76 مريضًا بالفيروس قد تماثلوا للشفاء، مما رفع حالات الشفاء حتى الآن إلى 2443 حالة.