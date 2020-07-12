البرازيل تسجل أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا

سجلت البرازيل 1071 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت حتى الآن أكثر من مليون و 839 ألف إصابة مؤكدة و 71469 وفاة وتحتل البرازيل حالياً المركز الثاني على مستوى العالم في الإصابات بالفيروس خلف الولايات المتحدة.

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