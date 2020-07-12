المغرب تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 15635 وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد الوفيات ارتفع إلى 247 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 12212 بعد تعافي 147 شخصاً.

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